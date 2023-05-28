دب جائع يقتحم مخبز حلويات ويسرق 60 قطعة «كب كيك»

فوجئ عمال مخبز شهير في بلدة أفون، بولاية كونيتيكت، في الولايات المتحدة، وهو يقومون بتحميل حاويات الكيك من الشاحنة إلى داخل المخبز، باقتحام دب جائع للمخبز بشكل مفاجئ ليقوم بسرقة ما يكفيه من الطعام.

ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المخبز وخارجه، لحظة اقتحام الدب الجائع للمخبز، حيث تمكنت من توثيق اللحظة التي تمكن خلالها من سرقة ما يقرب من 60 قطعة «كب كبك» وذلك وفقاً لما ذكره موقع صحيفة «ميرور».

ونشرت صاحبة المخبز ميريام ستيفنز، مقطع فيديو للدب لحظة الاقتحام، وشاركته مع أصدقائها على صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "سمعت الموظفة مورين ويليامز تصرخ وتقول "دب دخل المحل"، مشيرة إلى أنها صرخت لتخويف الدب، لكنه لم يخف، بل قابل ذلك بعمل بعض الضوضاء، ثم هجم بشكل أسرع وتمكن من سرقة ما يشتهي، وبعدها غادر المخبز".

واستطاع الدب الجائع الهروب في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة والضباط من وزارة الطاقة وحماية البيئة في ولاية كونيتيكت، ولم يصب أحد في المواجهة، ليأتي هذا الحادث، ضمن سلسلة التفاعلات المقلقة بين الدببة السوداء والبشر في ولاية كونيتيكت.