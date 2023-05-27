بسبب وجبة عشاء.. مسافر بريطاني يُعلّق مضيفة الطيران على الباب

القت السلطات الأمنية في ولاية ميامي الأمريكية القبض على رجل أعمال بريطاني قام بالتعدي على اثنتين من مضيفات الطائرة بعد رفضهما تقديم وجبة عشاء نباتي له.

وقام روبرت ديفيد كرويزات، بتثبيت مضيفة على باب قمرة القيادة، مع رفع ذراعيها الى الأعلى كما لو أنها معلقة على الباب بينما قام بدفع الأخرى وضربها، بعد أن اكتشف أن وجبات الخضار كانت تقدم فقط في الدرجة الأولى، وذلك وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووقعت الحادثة في رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من بربادوس إلى ميامي، وتظهر وثائق المحكمة أنه حاول اقتحام قمرة القيادة على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية لتقديم شكوى إلى القبطان، ولم يستطع، إلا أنه حاول التواصل مع أحد المضيفين، وبعد أن قيل له إنه لا يتم تقديم وجبات نباتية في مقصورته دخل في نوبة غضب والهجوم على المضيفات بهذه الطريقة الوحشية.

وألقي القبض على كروزات وأقر بالذنب في جنحة الاعتداء في محكمة ميامي الفيدرالية، كما تم إسقاط تهمة ثانية عنه وهي الاشتباك مع طاقم الطائرة، فيما كشف باري واكس، محامي الدفاع عن كرويزات، لصحيفة "ديلي بيست" إن سلوكه يبدو أكثر تطرفًا مما كان عليه.