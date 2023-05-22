حتّا تزهو بين أجمل 50 بلدة في العالم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لم تكتفِ ببناء أجمل مدن العالم، بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها. جاء ذلك، بمناسبة اختيار مجلة أميركية متخصصة في السياحة مدينة حتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه على «تويتر»: «اطلعت على اختيار مجلة (كوندي ناست ترافيلر) الأميركية المتخصصة في السياحة والسفر لحتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم.. رؤية الشيخ محمد بن راشد لم تكتفِ ببناء أجمل مدن العالم.. بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها». وأضاف سموه: «أشكر فرق العمل في حكومة دبي التي تُعنى بجميع مناطق الإمارة وتعمل وفق رؤية حاكمها لتعزيز ريادتها وتألقها في كل جزء منها».

واختارت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» حتّا بين البلدات الصغيرة بفضل جمال طبيعتها وتميز بنيتها السياحية، كما نشرت مقطع فيديو يبرز مناظر من المدينة التي تحيطها الجبال والمناظر الخلابة.

وحظيت حتا خلال السنوات الماضية بشهرة كبيرة وأصبحت من أكثر الوجهات المعروفة بالسياحة البيئية التي ينشدها عشاق المغامرات والتجارب الشيقة في المنطقة، إذ تتيح لهم جولات ملهمة مملوءة بالتحدي من خلال مسارات المشي الجبلية والدرّاجات الهوائية، في حين يمكن للزوار استكشاف المساحات الجبلية والطبيعة الساحرة. ولا تكتمل مغامرات حتّا إلا بتجربة ركوب قوارب التجديف «حتا كاياك» في البحيرة الساحرة خلف سد حتا. كما تحفل المدينة بالمناطق التراثية والتجارب التي تعيد الزوّار إلى صفحات من الماضي، كما تأخذ ضيوفها في رحلة بطعم العسل الجبلي الذي تشتهر به حتّا.

حمدان بن محمد:

• «رؤية محمد بن راشد لم تكتفِ ببناء أجمل مدن العالم، بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها».

• «أشكر فرق العمل في حكومة دبي التي تُعنى بجميع مناطق الإمارة، وتعمل وفق رؤية حاكمها لتعزيز ريادتها وتألقها».