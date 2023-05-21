فنان مصري معروف يسخر من دولارات محمد رمضان وفرشاة أسنانه الذهب .. (صور)

سخر النجم المصري خالد سرحان من الفنان محمد رمضان بعد نشر الأخير لصورته بجانب رزم من آلاف الدولارات والتي تسببت في أزمة تعليقات وهجوم على جميع المنصات والمواقع.

ونشر خالد سرحان صورة، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في الصورة وهو جالس داخل مكروباص، وسيلة المواصلات الشعبية في مصر، وقد وضع بجانبه عدد من "الجنيهات"، وحصلت الصورة على الكثير من الإعجاب وتم تداولها بشكل واسع على جميع وسائل السوشيال ميديا على طريقة "الكوميكس".

وكان رمضان في الصورة التي قام بنشرها يجلس داخل طائرته الخاصة، وبجانبه رزم ضخمة من الدولارات، وفهم الجمهور رسالة خالد سرحان وأنه يسخر من محمد رمضان.

وكان سرحان، قد نشر قبل ذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورة له وهو يحمل معجون أسنان، وعلق على الصورة كاتباُ: "المعجون بتاعي بـ ٢٤ جنيها ولسه فاضل فيه عضة"، ردا على محمد رمضان الذي ظهر في فيديو عبر «إنستجرام» وهو يقوم بغسل أسنانه ويعلق: "بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة.. دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراطا".

وتبين أن سعر معجون الأسنان والفرشاة يبلغ 99 فرنك سويسريا، أي ما يعادل 1700 جنيه مصري، والمعجون يحتوي على جل الأسنان ذهب قيراط 24، بينما الفرشاة مطلية هى الآخرى بالذهب.

وشارك الفنان خالد سرحان في السباق الرمضاني 2023 بأكثر من عمل فني، وهما "المداح، سره الباتع" وحقق في كلا العملين نجاحا كبيرا لدى الجمهور.