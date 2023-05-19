سرقة فردتي حذاء لـ«ساحر أوز» يقدر ثمنهما بـ 3.5 مليون دولار



اتهمت السلطات الأميركية رجلاً له علاقة بسرقة زوج من النعال الحمراء ارتدتهما الممثلة جودي غارلاند، المعروفة باسم «دوروثي» في الفيلم الكلاسيكي «ساحر أوز» عام 1939، بعد ما يقرب من 20 عاماً على سرقتها من متحف في ولاية مينيسوتا، حسب «سي إن إن» الأميركية.

ووجّهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى الاتهام هذا الأسبوع إلى تيري جون مارتن بتهمة سرقة عمل فني كبير وصفته بـ«شيء من التراث الثقافي»، حسب وثائق المحكمة التي رُفعت إلى محكمة المقاطعة في ولاية مينيسوتا. وذكرت وثائق المحكمة أن قيمة هذين النعلين لا تقل عن 100 ألف دولار. لكن بياناً إخبارياً صادراً عن مكتب المدعي العام في ولاية داكوتا الشمالية قدّر قيمتها الحالية بنحو 3.5 مليون دولار.

وكانت السلطات، قد قالت في أغسطس 2005، إن لصاً اقتحم متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز، بولاية مينيسوتا، قبل تحطيمه صندوق العرض الزجاجي وسرقة النعال. وقال المحققون إنهم لم يحصلوا على أي دليل سوى قطعة واحدة من الترتر اللامع التي سقطت من أحد النعال.

ويُذكر أنه تحقق تقدم كبير في القضية عندما استردّ المسؤولون النعال خلال عملية سرّية في مينيابوليس. ولم يُحتجز فيها أي مشتبه به في ذلك الوقت.

ونظراً لأنها من بين أكثر العناصر التي يمكن التعرف عليها في تاريخ الفيلم الأميركي، كانت النعال الحمراء في الفيلم قد أُهديت إلى دوروثي من «غليندا الساحرة الطيبة» (الشخصية الخيالية في الفيلم). وقد صُنعت النعال بواسطة غيلبرت أدريان كبير مصممي شركة «مترو غولدوين ماير»، الذي صبغ زوجاً من النعال باللون الأحمر وغطاها بالترتر اللامع.