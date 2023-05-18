فنان بحريني صديق للبيئة.. يحول الخشب المهمل إلى أثاث

يؤدي فنان بحريني مهمة صديقة للبيئة تتمثل في جمع الخشب المهمل على الشواطئ أو في أماكن إلقاء المخلفات وتحويله إلى قطع أثاث في ورشته الصغيرة بالمنامة.

وتأثر الفنان علي نجيب بجده الذي شب عن الطوق وهو يرى في بيته ورشة نجارة صغيرة تعلم فيها هذه الحرفة ليجعلها بعد ذلك مهنته.

وفي وقت فراغه يهتم بإعادة تدوير الخشب غير المستخدم وتحويله لأشياء مفيدة، مثل حامل شموع، وقطع أثاث أخرى يتبرع بها أو يبيعها بأسعار بسيطة.

ويجمع نجيب (37 عاماً) بين شغفه بالفن والحفاظ على البيئة، ويرى أن عمله هذا يمنح قطع الخشب المهملة حياة أخرى. ويقول: «جزء مني يشعر بأن قطعة الخشب هذه روح، لذلك بمجرد قطعها تفقد حياتها، وبالتالي أحاول منحها حياة أخرى، بدلاً من إلقائها في القمامة، وهذه مجرد مساهمة صغيرة للحفاظ على البيئة».