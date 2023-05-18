أرملة ألفيس بريسلي تتوصل إلى تسوية بشأن وصية ابنتها

توصلت بريسيلا بريسلي، أرملة ألفيس بريسلي، إلى تسوية في شأن وصية ابنتها ليزا ماري، التي توفيت في منتصف يناير الماضي، والتي كانت قدّمت طعناً فيها لعدم ذكر اسمها ضمن ورثة ممتلكات ليزا ماري، كما أعلن وكيل الدفاع عنها، أول من أمس.

وتوفيت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى «الروك آند رول»، عن 54 عاماً نتيجة سكتة قلبية في 12 يناير الماضي في لوس أنجلوس.

وكانت ليزا ماري - التي هي مغنية أيضاً - تتحكم بإدارة قصر غريسلاند، الذي كان والدها يملكه في ممفيس بولاية تينيسي، وحيث عُثر عليه فاقداً للوعي قبل وفاته في أغسطس 1977.

وكانت المغنية الراحلة قد عيّنت عام 2010 والدتها بريسيلا بين الأمناء على ممتلكاتها خلال حياتها وبعد مماتها، إلا أنها سحبت هذا الامتياز منها في 2016 لتعيّن ابنيها رايلي وبنجامن كيو كورثة لممتلكاتها بعد وفاتها.

وطالبت بريسيلا ببطلان الوصية الجديدة، لأنها لم تطلع عليها مطلقاً خلال حياة ابنتها. وشككت في صحة توقيع ليزا ماري.

وأفاد وكيل الدفاع عن الأرملة رونسون شامون، بالتوصل إلى تسوية في القضية، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية في شأنها.