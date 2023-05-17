حديقة للكلاب ممنوع فيها النباح

صُدم مالكو الكلاب في مونتريال (كندا) هذا الأسبوع عندما علموا أن حديقة الكلاب التي كانوا يصطحبون إليها كلابهم الأليفة قد حظرت فجأة النباح.

ووضعت البلدية لافتة واضحة أكدت فيها على إمكانية تغريم المخالفين ما بين 500 دولار و 2000 دولار في حال المخالفة. ونصت اللافتة على أنه "لا يجوز ترك كلبك ينبح أو يئن أو يعوي".

وقال أصحاب الكلاب يوم الجمعة إنهم لا يستطيعون تصديق أن المدينة ستحظر النباح في حديقة الكلاب حيث من الطبيعي أن تنبح الكلاب أثناء اللعب.

وعلق أحد المواطنين كان رد فعلي الأول، ماذا؟ إنه نوع من السخرية أن نرى أننا يجب أن نمنع كلابنا من النباح. إنها طريقتهم في التواصل مع بعضهم البعض وهناك بعض الحالات التي من الواضح أنهم سينبحون فيها".

وفي مارس الماضي، قامت مدينة تورنتو بتركيب لافتات مماثلة تمنع نباح الكلاب في حديقة كلاب سانت أندرو لكنها سرعان ما أزالتها بعد غضب عام.

ولم تجب مقاطعة سان ليونارد على العديد من الأسئلة حول القاعدة ومن سيفرضها.