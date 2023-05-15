تونسي يقتل زوجته وابنته حرقاً خلال نومهما

أقدم رجل تونسي أمس على قتل زوجته وابنته حرقاً خلال نومهما، بعدما أقدم على سكب البنزين داخل غرفتهما وأضرم النار فيها.

ووفقاً للتحقيقات الجارية، توفيت الضحية (التي تبلغ من العمر 60 عاماً) متأثرةً بالحروق التي لحقت بها في جسدها رغم محاولة إسعافها، بينما لا تزال الابنة تخضع للعلاج داخل المستشفى، في حين تم اعتقال الزوج بعد تسليم نفسه للسلطات الأمنية واعترافه بارتكاب الجريمة.

وتأتي هذه الحادثة في بلدة بوحجلة من محافظة القيروان، بعد أسبوع من جريمة مماثلة شهدتها محافظة سوسة، راح ضحيتها امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عاماً على يد زوجها، بعدما قتلها خنقاً بسبب خلاف عائلي

يذكر ان حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهن في تونس تزايدت مؤخرا بمعدل يزيد عن حالة قتل شهرياً تقريباً، وبشكل يكاد يتحوّل إلى ظاهرة، ما أثار قلق المجتمع وشغل الرأي العام من ارتفاع معدل العنف ضد النساء.