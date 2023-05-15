باحث يقضي شهرين ونصف في غرفة فندقية في قاع البحيرة (صور)

حطم باحث رقماً قياسياً للبقاء أطول وقت ممكن تحت الماء، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع في نزل في فلوريدا مخصص للغواصين.

ولم يكن اليوم الـ74 من إقامة الدكتور جوزيف ديتوري في نزل "جولز أندر سي"، الواقع في قاع بحيرة يبلغ عمقها 30 قدماً في كي لارغو، مختلفاً كثيراً عن أيامه السابقة هناك منذ أن غمر بالمياه في 1 مارس الماضي.

وكان يأكل وجبة من البيض والسلمون غنية بالبروتين معدة بالميكروويف، ويمارس التمارين، ويؤدي تمارين الضغط اليومية ويأخذ قيلولة لمدة ساعة.

وسجّل الرقم السابق البالغ 73 يوماً وساعتين و34 دقيقة، أستاذان جامعيان من ولاية تينيسي هما بروس كانتريل وجيسيكا فاين، في نفس الموقع في عام 2014.

لكن ديتوري لن يكتف بهذا الرقم، حيث يخطط للبقاء في النزل حتى 9 يونيو، عندما يبلغ الـ100 يوم ويستكمل مهمة تحت الماء أطلق عليها اسم "بروجكت نيبتون 100".

وتجمع المهمة بين البحوث الطبية والبحوث المتعلقة بالمحيطات بجانب التوعية التعليمية، وقد نظمتها "مؤسسة تنمية الموارد البحرية" المالكة للنزل. وقال ديتوري المدرس بجامعة جنوب فلوريدا: "هذا الرقم إنجاز محدود وأنا أقدر هذا حقاً. يشرفني أن أحصل عليه لكن لا يزال لدينا المزيد من العلوم لننجزها".