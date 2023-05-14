أخصائيون: أطفال التوحد يحتاجون الاحتواء والدعم الاجتماعي

كشف أخصائيون نفسيون وأصحاب تجارب مع أطفال اضطرابات طيف التوحد أن الحب والتفهم والاحتواء والدعم الاجتماعي هو كل ما يحتاج له مريض التوحد مشيرين إلى أن ذلك أيضاً ما تحتاجه أسرهم في ظل التباس وقلة الوعي الاجتماعي حول هذه الاضطرابات.

جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن جلسات الدورة 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل حملت عنوان "فهم التوحد عند الطفل" شارك بها كل من الدكتور عمار البنا استشاري الطب النفسي للأطفال وأخصائي التوحد في مستشفى الجليلة والدكتورة أمل الحامد وهي اختصاصية نفسية في الأمراض الذهنية والعصابية وفرانسيسكا مانديز سفيرة سابقة للمكسيك في الإمارات ومؤلفة كتاب عن التوحد تسرد فيه تجربتها مع ابنها الذي يعاني من التوحد .

من جانب آخر تناول الكاتبان في أدب الأطفال جيكار خورشيد وديمة العلمي في جلسة حوارية تحت عنوان “كان يا مكان” أهميّة تطوير مهارات القراءة لدى الأطفال منذ سنّ مبكرة وأثر ذلك على تشكيل عقول ومستقبل الصغار حيث أجمعا على أنّ القراءة للأطفال تبدأ منذ نعومة أظفارهم بهدف جعلها متعة متكاملة يرتبطون بها لتصبح روتيناً يومياً يجدون فيه حلّاً للتحديّات التي تواجههم ويطوّرون من خلالها مهاراتهم ومواهبهم.