عمرها 19 سنة وأم لطفلين..أردني يقتل ابنته حرقاً خلال نومها

كشفت تحقيقات مدعي عام الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان عن جريمة قتل مروعة، حيث أقدم أب يبلغ من العمر 48 عاما على قتل ابنته حرقا أثناء نومها بعد سكب البنزين حول فراشها وداخل غرفتها، مغلقا باب الغرفة بعد إضرام النار فيها.

وحسب وسائل اعلام أردنية قال مصدر من مقرب من التحقيقات، إن المغدورة تبلغ من العمر 19 سنة، وهي أم لطفلين صغيرين، وكانت قد تزوجت في عمر 16 سنة، إلا أنها انفصلت عن زوجها الأول بعد مرور عام على زواجها، لتعود وتتزوج من رجل ثان انفصلت عنه قبل ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر، أن والد المغدورة اعترف خلال استجوابه من قبل المدعي العام بشكوكه بسلوك ابنته المغدورة، فقرر قتلها حرقا أثناء نومها، وعلى اثر ذلك قام بتسليم نفسه الى المركز الأمني.

وكانت قد سجلت 3 جرائم بحق ثلاث نساء خلال أسبوع واحد فقط، في الأردن، بحجة الشك بسلوكهن ضمن ما يعرف بجرائم "غسل العار" .

وأسند المدعي العام لكل من الموقوفين الثلاثة (وهم الاب أو الأخ في الجنايات الثلاث) جناية القتل العمد سندا لأحكام المادة 3281 عقوبات، والتي تصل عقوبتها عند التجريم، الى الإعدام شنقا حتى الموت.