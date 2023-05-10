احتفظ بجثة والده في ثلاجة لسبب لا يصدق

لم يستطع رجل تحمل فكرة مفارقة والده المسن والذي يحبه كثيرا، فاحتفظ به في ثلاجة المنزل، لسبب غريب جدا، هو ان يتحدث معه، وتميل الشرطة للاشتباه أنها فترة الاحتفاظ بالجثة كانت طويلة جدا، وذلك لأن الولد كان يشتاق لأبيه المتوفي باستمرار.

وعثرت الشرطة على جثة الرجل المسن في ثلاجة في منزل في لاندغراف،ليمبورغ ، يوم السبت الماضي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المنزل يعود لابن الرجل البالغ من العمر 82 عاما.

ولم تشتبه الشرطة الهولندية في أن الابن قد قتل والده، وإنما فقط قام بالاحتفاظ بالجثة. وفيما تقوم الشرطة بالتحقيق في مدة بقاء الجثة في الثلاجة. قال أحد الجيران لتلفزيون " L1" إنه لم ير الأب منذ 25 عامًا.

وقال الابن البالغ من العمر 82 عامًا للمحطة التلفزيونية ذاتها إن والده توفي قبل عام ونصف عن عمر يناهز 101 عامًا. "لم أكن أريد أن أفقده. قال الرجل. وأضاف أنه احتفظ بوالده في الثلاجة حتى يتمكن من "التحدث معه".

وعثرت الشرطة على جثة الرجل المسن بعد أن اتصل بهم طبيبه العام وأثار مخاوف بشأن سلامته.

واكتفت الشرطة بالقول إن الضحية توفي لأسباب طبيعية وأن الساكن الآخر في المنزل اعتُبر مشتبهاً به لكن لم يتم القبض عليه. وقال الجار لصحيفة محلية أنه تحدث مع المشتبه به البالغ من العمر 82 عاما آخر مرة قبل أسبوع ونصف. "لم يكن يبدو جيدًا في آخر مرة تحدثت معه."

وبحسب الجار، توفيت زوجة المشتبه به عام 1997 ولديه ابنة، وكان الرجل البالغ من العمر 82 عامًا يمتلك المنزل في مانشولتسرات منذ عام 1967، ووالده مسجل أيضًا في العنوان.

وفي حال أدين الرجل بإخفاء جثة، فقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين أو غرامة كبيرة