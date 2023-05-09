استعانت بقاتل مأجور للتخلص من أولادها.. وتستغرب توقيفها

اتُهمت امرأة روسية باستئجار قاتل لقتل أطفالها بهدف الحصول على ميراثهم. واعتقلت الشرطة في كراسنويارسك ، ثاني أكبر مدينة في سيبيريا، المرأة البالغة من العمر 67 عاماً الأسبوع الماضي.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الروسية على تليغرام ثلاثة ضباط يرتدون ملابس مدنية يحتجزون المتقاعدة خارج منزلها. وحين سألها أحدهم في الشارع وهو يقيدها: "هل تفهمين سبب احتجازك؟" أجابت المرأة مندهشة: "لا".

ونقلت صحيفة "مترو" عن وسائل إعلام روسية أن المرأة أمرت بقتل ابنها وابنتيها، حتى تصبح المالكة الوحيدة لممتلكات الأسرة.

وشاركت المرأة خطتها مع صديقتها التي ساعدتها في العثور على قاتل محترف، حصل لاحقًا على أجر يزيد قليلاً عن 810 جنيهات إسترلينية للقيام بهذه المهمة.

وتم الكشف عن خطتها المزعومة في اليوم الذي كان من المفترض أن ينفذ فيه القاتل المأجور مهمته على إحدى بناتها.

وأظهرت وسائل الإعلام صور نشرتها الشرطة لرزمة النقود التي يُزعم أن القاتل قبضها للقيام بالمهمة والتي صادرتها الشرطة.

وقال بيان رسمي للشرطة: اعتقل موظفو قسم المباحث الجنائية بوزارة الشؤون الداخلية الروسية في كراسنويارسك المرأة وهي مشتبه بها في محاولة الترتيب لقتل أطفالها. وأضاف البيان أن التحرك جاء بناء على معلومات من "عميل" تفيد بأن إحدى سكان المركز الإقليمي، المولودة في عام 1956، والتي ترغب في البقاء المالكة الوحيدة للعقار، أمرت بقتل ابنها المولود عام 1978، وابنتيها المولودتان عام 1974".