وفاة طفلة عراقية تناولت 3 عبوات من مشروبات الطاقة

لقيت طفلة عراقية تبلغ من العمر 13 عاما، حتفها بعد أن أغمي عليها إثر شربها 3 عبوات من أحد مشروبات الطاقة.

ورغم إسعافها إلى مركز صحي، فقد فارقت الفتاة الحياة، وفق وسائل الإعلام المحلية في محافظة كركوك.

مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق، أكد وقوع الحادثة، وقال: "يجري العمل حاليا على تشريح الجثة وإرسال عينات للفحص، بانتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية للتحقق من سبب الوفاة".

وأضاف بوشناق حسب "سكاي نيوز"، "المعلومات التي لدينا تقول إنها تعرضت للإغماء بعد شربها 3 زجاجات من مشروب طاقة، على التوالي ولهذا قمنا بأخذ عينات من دمها للتثبت ما إذا كان تناول هذا المشروب هو سبب الوفاة".

وتابع: "مشروبات الطاقة عامة ليست خيارا صحيا ولا ينصح بشربها وخاصة من قبل صغار السن والمرضى، حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ومكونات كالكافيين، قد يتسبب استهلاكها بكثرة وخلال مدة زمنية قصيرة، في التعرض لحالات واضطرابات صحية حرجة جدا".