مهرجان كان يحتفي بـ «آخر حركة سينمائية» لغودار

يُعرض آخر فيلم للمخرج الفرنسي السويسري الراحل جان لوك غودار ضمن فئة «كلاسيكيات كان» التي أعلن المهرجان الجمعة برنامجها وقائمة الأعمال المدرجة ضمن فئة «سينما الشاطئ»، قبل 11 يوماً من افتتاحه.

وتشهد الدورة الـ76 للمهرجان بعد ثمانية أشهر من رحيل غودار العرض الأول عالمياً لفيلمه القصير «درول دو غير» الذي يقع في 20 دقيقة، ويُعدّ آخر عمل للمخرج الكبير قبل وفاته. ووصف المهرجان في بيان فيلم «درول دو غير» بأنه «آخر حركة سينمائية» لغودار.

ويشمل برنامج «كلاسيكيات كان» أيضاً فيلماً وثائقياً عن وضع السينما يحمل عنوان «شامبر 999»، صُوِّر العام الفائت خلال الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان، ويتضمن مقابلات مع نحو 30 من أبرز شخصيات الفن السابع.