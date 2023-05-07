«أوبرا ليل» الفرنسية تفتتح برنامج مئويتها بـ «دون جوفاني» لموزار

تحتفل دار الأوبرا في مدينة ليل الفرنسية بالذكرى المئوية لتأسيسها عام 1923 بصيغة عصرية لأوبرا «دون جوفاني» لموزار، وبسلسلة من الحفلات الراقصة، على ما أعلنت أمس خلال مؤتمر صحافي عن برنامجها لموسم 2023-2024.

وأوضحت مديرة الدار كارولين سونرييه، أن أوبرا «دون جوفاني» التي تُعد من «روائع» موزار، ستقدم في افتتاح الموسم في مطلع أكتوبر المقبل بإشراف قائدة الأوركسترا وعازف البيان القيثاري إيمانويل آييم.

وكان العمل الأوبرالي قدّم لدى افتتاح الدار مجدداً عام 2003 بعد إغلاقها خمس سنوات لإعادة تأهيلها.

وأشارت إلى أن هذه النسخة من «دون جوفاني» تتناول «موضوعاً حاضراً جداً إن في أعمال موزار أو في الواقع الراهن، وهو الإغواء كوسيلة للحصول على السلطة، وكيف يمكن أن يكون مسيئاً أو حتى عدوانياً».

ويجري المخرج البلجيكي غي كاسييه من خلال العمل قراءة «سياسية منغمسة في القضايا الاجتماعية المعاصرة»، ويرفق الحركة على الخشبة بمشاهد فيديو.

وتقدّم «أوبرا ليل» بعد 100 عام بالتمام والكمال تقريباً على افتتاحها، حفلة موسيقية في 11 أكتوبر تستعيد برنامج ليلة افتتاح الدار في 7 أكتوبر 1923.

وفي الشهر نفسه، تقدّم فرقة ألمانية عملاً أوبرالياً ألمانياً وفرنسياً استذكاراً لاحتلال القوات الألمانية الدار بين عامي 1916 و1918 قبل افتتاحها رسمياً.

وفي ديسمبر سيتم تركيب أرضية من خشب الباركيه لتحويل الأوبرا إلى قاعة رقص لإقامة عدد من الحفلات الراقصة.

وفي البرنامح عرض «تريستان وإزولده» لفاغنر في مارس من إخراج مدير مهرجان أفينيون الجديد تياغو رودريغيز، على أن يُختتم الموسم في يونيو 2024 بـ«الوطواط» للمؤلف الموسيقي النمساوي يوهان شتراوس.