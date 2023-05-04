ماتت في الحال ..سيدة تسقط من مصعد في مطار دولي بإندونيسيا

عثر عمال أحد مطارات إندونيسيا على جثة سيدة سقطت من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ الذي يؤدي مباشرة إلى أسفل.

وأوضحت شبكة «CNN»، أن موظفو المطار عثروا على جثة آيسيا سينتا ديوي (38 عاماً)، بعد 3 أيام على سقوطها. وتم إرسالها إلى مستشفى محلي لتشريحها.

وقال متحدث باسم مطار كوالانامو في ميدان شمال إندونيسيا، إن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه، وأظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة للسيدة قبل سقوطها المميت من المصعد يوم 24 إبريل الماضي.



وكشفت الكاميرات دخولها المصعد من خلال واحد من مجموعة من الأبواب، ثم استدارت للضغط على زر للصعود للطابق الثاني. بعدها وقفت، وانتظرت، وبدأت تنظر إلى هاتفها بينما تحاول فتح مجموعة من الأبواب خلفها.

بعد ذلك بدت وكأنها تضغط على زر الرفع مرة أخرى، بينما تواجه الباب الذي دخلت منه، ثم بدت وكأنها تجري مكالمة هاتفية وهي تتجول عبر الأبواب المغلقة، وتخطو نحو فتحة المصعد.

وكانت عائلة ديوي طلبت من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها، ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار، خاصة أنها قبل وفاتها اتصلت هاتفياً بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.

إلى ذلك ألقى شقيقها، رجا حسيبوان، باللوم في الحادث على ضعف أمن المصعد، قائلاً: «هذا مطار دولي، كيف يمكن تسمية هذه معايير السلامة؟»، مضيفاً أن «استجابة الموظفين كانت غير مرضية للغاية». من جانبها، استجوبت الشرطة 12 شاهداً من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن، ولا تزال الواقعة قيد التحقيق.