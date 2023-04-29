الكشف عن رواية جديدة تنشر قريباً للراحل غابرييل غارسيا ماركيز

أعلنت دار النشر "راندوم هاوس" انها ستطرح في الأسواق عام 2024 رواية جديدة وغير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982.

وأشارت الدار في بيان أن الرواية الجديدة لصاحب"الحب في زمن الكوليرا" و "مئة عام من العزلة" ستكون مُتاحة "عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك.

الرواية التي سيشكل نشرها الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024"، تحمل عنوان "نلتقي في أغسطس" وتمثل آخر أعمال الكاتب الراحل، حسب ما نقل البيان عن أبنائه رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.

وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز المولود في السادس من مارس 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من المؤلفات الأدبية في مجالي القصة القصيرة والرواية.