دراسة: العيش مع زوجة كئيبة أو زوج بائس يسبب الأمراض

كشفت دراسة جديدة أن العيش بجوار زوج بائس أو زوجة كئيبة لا يسبب الشعور بالإحباط فحسب وإنما أيضا يجعلك تصاب بالأمراض. وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، فإن وجود زوج أو زوجة سعيدة في حياة الشخص يزيد من فرصه في التمتع بصحة جيدة

بينما على الجانب الآخر فإن وجود شريك كئيب في حياتك يجعلك تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام. وقال الباحث بيل تشوبيك إنه "حتى لو كنت أسعد إنسان على وجه الأرض فإن صحتك يمكن أن تتأثر سلبا بوجود شريك غير سعيد في حياتك"، وقام الدكتور تشوبيك، الباحث في جامعة ميتشيجان الأمريكية، بتتبع الحالة الصحية ومدى سعادة حوالي ألفي زوج وزوجة لمدة ست سنوات.وتم سؤال الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر عن مدى رضاهم عن حياتهم وما إذا كانوا يعانون من السكري أو أي مرض مزمن آخر ومدى سهولة بعض الأعمال اليومية بالنسبة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يمارسون الرياضة فيها. وأظهرت النتائج أن سعادة الشريك تؤثر على صحة النصف الآخر له، وفي المقابل فإن وجود شريك بائس في حياة الشخص يضر بصحته.