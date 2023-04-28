قاموس برازيلي يضيف كلمة «بيليه» لوصف الشخص الاستثنائي

أضاف قاموس برازيلي كلمة «بيليه» كصفة لاستخدامها عند نعت شخص «استثنائي، لا يضاهى، فريد». ويعد الإعلان عن قاموس «ميكايليس» جزءاً من حملة جمعت أكثر من 125 ألف توقيع لتكريم نجم كرة القدم الراحل خارج عالم الكرة المستديرة. وتوفي بطل كأس العالم ثلاث مرات في ديسمبر الماضي عن 82 عاماً بعد صراع مع سرطان القولون. ويقول تعريف القاموس للكلمة: «هي الشخص غير العادي، أو الذي بسبب جودته أو قيمته أو تفوقه لا يمكن مضاهاته بأي شيء أو أي شخص، تماماً مثل بيليه؛ لقب اللاعب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، والذي يعتبر أفضل رياضي في كل العصور؛ فهو استثنائي، ولا يضاهى، وفريد من نوعه. ومن الأمثلة على ذلك: هو بيليه كرة السلة، وهي بيليه التنس، وهي بيليه المسرح البرازيلي، وهو بيليه الطب».