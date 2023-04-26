«نتفليكس» تراهن على مزيد من المحتوى الكوري الجنوبي

تعتزم «نتفليكس» استثمار 2.5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أعلن مدير المنصة تيد ساراندوس، عقب لقاء جمعه برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في واشنطن. وقال ساراندوس في بيان: «يسرّ (نتفليكس) أن تؤكّد أنها ستستثمر 2.5 مليار دولار لإنتاج مسلسلات وأفلام وبرامج في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة». وأضاف: «خطة الاستثمار هذه تشكل ضعف المبلغ الإجمالي الذي استثمرته (نتفليكس) في السوق الكورية منذ إطلاق المنصة في هذا البلد عام 2016».

وباتت الأعمال الكورية الجنوبية تحقق خلال السنوات الأخيرة نجاحاً متزايداً على المستوى العالمي.

يشار إلى أن «نتفليكس» استثمرت أكثر من 750 مليون دولار لإنتاج محتوى كوري جنوبي بين 2015 و2021.