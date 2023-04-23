مصري يبث انتحاره في النيل على "فيسبوك" .. بحثاً عن "اللايكات"

كشفت وزارة الداخلية في مصر أمس ملابسات غرق شاب قفز إلى نهر النيل من جسر عباس في القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم ومقيم في محافظة الجيزة) بالقفز في نهر النيل من أعلى “كوبرى عباس” بغرض الاستعراض وزيادة "اللايكات" على صفحته على فيسبوك.

واستعان الشاب بأحد الأشخاص لتصوير مقطع فيديو لنشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لزيادة عدد المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.