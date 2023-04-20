الهند تتجاوز الصين في عدد السكــان قــريباً

أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، أمس، أن الهند في طريقها لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، متجاوزة الصين بنحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف هذا العام.

وتشير تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار مقابل 1.4257 مليار للصين.

وتوقع خبراء السكان أن تتخطى الهند الصين هذا الشهر، إلا أن التقرير الأحدث لم يحدد موعداً لذلك.

ورغم أن الهند والصين ستشكلان أكثر من ثلث عدد سكان العالم المقدر بنحو 8.045 مليارات نسمة، فإن النمو السكاني للعملاقين الآسيويين يتباطأ، وبوتيرة أسرع بكثير في الصين منها في الهند.