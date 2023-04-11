«بسبب أنجلينا جولي» روسي يتعرض لعملية احتيال غريبة

تداولت وسائل إعلام عالمية حادثة غريبة وقعت لمواطن روسي تعرض لعملية احتيال غريبة معتقدا أنه كان يبيض الأموال للممثلة الشهيرة أنجلينا جولي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن «محتالين تواصلوا عبر تلغرام من حساب مزور يحمل اسم أنجِلينا جولي مع شاب من مدينة قازان الروسية يبلغ من العمر 19 سنة يدعى براد سالافات، وأقنعوه بأن يقوم بعملية غسل أموال مقابل عمولة تتراوح ما بين 5-10%، واعتقد الشاب بأنه تواصل مع الممثلة أنجيلينا جولي نفسها».

وطلب المحتالون من الشاب المذكور فتح حسابات مصرفية باسمه وتقديم معلومات تلك الحسابات لشخص يحمل اسما مستعارا يدعى أنيس، وبالفعل قام الشاب بفتح حسابين مصرفيين باسمه، وبعد فترة وصله إلى تلك الحسابات مبلغ 950 ألف روبل، وعندما ذهب الشاب إلى المصرف ليسحب الأموال ويسلمها للمدعو أنيس اشتبه قسم الأمن في المصرف بالعملية وتم حظر حسابات الشاب.

ولم يستسلم براد سلافات بعد المحاولة الفاشلة الأولى، وحاول تبييض الأموال عبر حساباته عدة مرات من مدينتي قازان وتشيبوكساري، لكن تم حظر جميع الحسابات المصرفية، وخلال إحدى المحاولات تم إلقاء القبض عليه ورفعت دعوى جنائية ضده بتهمة «الاحتيال»، ويجري البحث حاليا عن المحتالين الذين تواصلوا معه.