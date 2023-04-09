الأردن: خلاف على "باركنغ" سيارة ينتهي بإثنين في العناية الحثيثة و4 متهمين بالقتل

انتهى خلاف على موقف سيارات، بدخول رجلين إلى قسم العناية الحثيثة في أحد المستشفيات، بعد طعن كل منهما الآخر، واصابتهما بإصابات بليغة وفق مصدر مقرب من التحقيق.

وكشف المصدر أن مدعي عام شمال عمان قرر توقيف 4 أشخاص ممن شاركوا بالمشاجرة على ذمة قضية الشروع بالقتل بالاشتراك.

كما أحيل حدث شارك بالمشاجرة إلى مدعي عام الأحداث بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك.

وقال المصدر إن المشاجرة وقعت في الأسبوع الثاني من شهر رمضان بين حلاق وسائق مركبة، كان قد أوقف مركبته أمام محل صالون الحلاقة.

وتابع المصدر بأن الحلاق طلب من سائق المركبة عدم الوقوف أمام محله، الأمر الذي تطور إلى شجار بالأيدي ومن ثم تطور الأمر إلى طلب كل منهما "الفزعة" من عائلتيهما.

وقال المصدر إن كلا الطرفين تشاجروا ضد بعضهما، الأمر الذي أسفر عن إصابتين بليغتين، أحدهما أصيب بطعنتين في الوجه والصدر، فيما أصيب الآخر بطعنتين إحداها بالكبد والأخرى بالرئة، وكلاهما قيد العلاج في العناية الحثيثة.

وقرر مدعي عام شمال عمان إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص النظر بالقضية.