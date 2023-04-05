الملايين يتفاعلون مع «ألطف سرقة في مصر»..فيديو

حقق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر ملايين المشاهدات، للحظة استيلاء طفل عمره 3 سنوات، على كيس «بسكويت» خلسة من أحد المحلات بمحافظة القليوبية، معتبرين أنها «ألطف سرقة في مصر».

ولقي الفيديو تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها ألطف عملية سرقة في التاريخ، لقيام ذلك الطفل الصغير بأخذ كيس أوريو خلسة من صاحب المحل.

ونقل موقع «القاهرة 24» عن علاء فرماوي، مالك السوبر ماركت، بمنطقة كفر حمزة التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إن الطفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، مقيم بجوار السوبر ماركت، موضحا أنه بعد انتهائه من صلاة التروايح كان يجلس بسوبر ماركت خاصته، فوجئ بدخول الطفل ولكنه اعتقد أن أحدا من أسرته سيدخل خلفه، ولكنه فوجئ بأخذ الطفل كيس أوريو، وخرج.

وأضاف مالك السوبر ماركت أنه خرج خلف الطفل لملاحقته، ليرى من معه ووجده بمفرده، وذهب لمنزله القريب من السوبر ماركت، ووجه النصح له وأعطاه كيس الأوريو ووجه بضرورة الاستئذان قبل عمل ذلك مرة أخرى، مؤكدا أنه شارك ذلك الفيديو على صفحته الخاصة فيسبوك من أجل الدعابة فقط.