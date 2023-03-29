أنغام مهرجان أبوظبي تختتم العزف في مركز الفنون

اختتم مهرجان أبوظبي فعاليات دورته الـ20 المقامة في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، والتي ضمت سلسلة من العروض الفنية والموسيقية.

وأقيم مهرجان أبوظبي 2023 بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحت شعار «إرادة التطور.. توق للريادة»، وشهد برنامج الفعاليات الرئيس مشاركة نخبة من أشهر الفنانين والموسيقيين الكلاسيكيين على مستوى العالم.

وقدم بروس ليو، الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو، حفل بيانو، تلاه حفل لهوتشنغ شانغ، عازف البيانو الشهير من شنغهاي. واختتم المهرجان فعالياته في 20 الجاري بحفل للعزف على الكمان والبيانو للعازفة ليا زو والموسيقار بنيامين إنجلي.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «تسلط هذه المبادرة الضوء على الخيال المتقد والإتقان الموسيقي، كما تعكس التزامنا بتحفيز الحراك الثقافي والفني في أبوظبي، بالتعاون مع شركاء برنامجنا التعليمي والمجتمعي، والارتقاء بالذائقة المجتمعية من خلال التعرف إلى التجارب الملهمة للموسيقيين الذين يعزفون روائع مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين بينهم بيتهوفن وباخ وآخرون».