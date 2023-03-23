مسلسلات عربية بالجملة تتنافس على عيون المشاهدين خلال رمضان

منافسة شديدة يشهدها الموسم الدرامي لشهر رمضان 2023، في ظل ازدحامه بنجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي عموماً، وتنوّع الأعمال التي يقدمونها، والتي تصل إلى 86 عملاً تقريباً، منها نحو 30 عملاً مصرياً، و25 سورياً، و25 خليجياً، منها ستة إماراتية، هي: «أهل الدار»، «بيت القصيد»، «طوق الحرير»، «بو حظين»، «جذوع» و«شعبية الكرتون 17»، إضافة إلى أعمال الإنتاج العربي المشترك، ويقارب متوسط ساعات العرض الدرامي 43 ساعة درامية تُعرض يومياً على القنوات والمنصّات الرقمية العربية.

ويحمل الموسم الدرامي لرمضان هذا العام سمات رئيسة عدة، لعل من أبرزها، اتجاه عدد غير قليل من صُنّاع الأعمال إلى تقليل حلقاتها إلى 15 حلقة بدلاً من 30، ومن هذه الأعمال: «تحت الوصاية» الذي يُعرض على قناة دبي في 15حلقة، من بطولة منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير. ومسلسلات «الصفارة» و«الصندوق» و«مذكرات زوج» و«الهرشة السابعة» و«تلت التلاتة» و«طاش ماطاش»، الذي يتكون من 20 حلقة، وغيرها.

معاناة النصف الآخر

وعلى صعيد الموضوعات، يشهد موسم دراما رمضان 2023، حضوراً قوياً لقضايا المرأة، من خلال عدد من الأعمال التي تناقش معاناة المرأة كزوجة وأم وأرملة، مثل مسلسل «تحت الوصاية»، الذي يروي معاناة أرملة تحاول إعالة أبنائها الصغار، فتتجه إلى العمل في ميناء ما يعرّضها لمضايقات من رجال يرفضون اقتحامها لمهنتهم. كما تناول العمل صراعها مع المجلس الحسبي، وهي الجهة الحكومية المنوط بها الوصاية على الأبناء القصّر، بعد وفاة الزوج.

ومسلسل «عملة نادرة»، الذي يتصدى لقضية مجتمعية مهمة، إذ يقارب ويجسّد حياة مجتمع الصعيد في مصر، فتؤدي فيه نيللي كريم دور ممرضة أرملة توفي زوجها، تمر حياتها بسلاسل معاناة وتخبطات ومشكلات، كما تدخل في صراعات لا نهاية لها للحصول على نصيبها من الميراث وسط أعراف مجتمعية محددة لا تنصفها. والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

إضافة إلى مسلسل «ستهم»، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية لسيدة في صعيد مصر تنكرت لسنوات طويلة في زي الرجال من أجل كسب لقمة العيش، وتقوم بدورها الفنانة روجينا.

أما مسلسل «حضرة العمدة»، فيتناول شخصية دكتورة جامعية تقوم بدورها الفنانة روبي، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة إلى قريتها من أجل الترشح للعمودية، وما ينتج عن ذلك من مواقف وصراعات، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب. ويتناول مسلسل «علاقة مشروعة» العنف الأسري ضد المرأة والزواج الثاني، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

حضور سوري قوي

ويشهد رمضان هذا العام حضوراً قوياً للدراما السورية، ليس فقط من حيث عدد الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم، وتعدد القنوات التي تعرض هذه الأعمال، ولكن أيضاً من حيث تعدد موضوعاتها والقضايا التي تطرحها بين الأعمال الشامية وسيّر الأبطال الشعبيين وقضايا الصراع على السلطة والفساد مع بروز أعمال الغموض والإثارة والجريمة.

ومن هذه الأعمال: «النار بالنار»، «الزند»، «مربى العز»، «زقاق الجن»، «العربجي»، «باب الحارة 13»، «حارة القبة 3»، «دوار شمالي»، «ابتسم أيها الجنرال»، و«مقابلة مع السيد آدم2» وغيرها.

التاريخية والدينية

كذلك يتسم الموسم الرمضاني 2023 بعودة ملحوظة للدراما التاريخية والدينية، وهي العودة التي رافقها جدل واسع حول بعض الأعمال وكيفية تناولها للشخصيات والمواقف التاريخية، مثل مسلسل «معاوية». كما يعرض هذا العام مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول سيرة محمد بن إدريس الشافعي، بين أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجري، مستعرضاً فترة إقامته في مصر طلباً للعلم، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، وتأليف محمد هشام عبية ومجموعة كُتّاب مصريين وسوريين، وإخراج الليث حجو.

ومن الأعمال التاريخية مسلسل «سره الباتع»، المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وقام بكتابته وإخراجه خالد يوسف، في أول تجربة له في الإخراج الدرامي، ويتناول قصة شاب يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويكتشف أن صاحب المقام لعب دوراً مهماً في مقاومة الاحتلال.

كذلك يعرض الإنتاج المشترك «ليلة السقوط»، الذي يوثق لأحداث حقيقية تحكي في إطار درامي تشويقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية «داعش» في أهل العراق على مدار ثلاث سنوات شهدت خلالها أحداثاً مأساوية دموية. وكتب سيناريو المسلسل مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي.

عائدون بعد غياب

يشهد رمضان هذا العام عودة عدد من الفنانين إلى الدراما، في مقدمتهم الفنانة الإماراتية سميرة أحمد، التي تعود في مسلسل «طوق الحرير» بعد توقف خمس سنوات تقريباً.

أيضاً يعود الفنان المصري محمد سعد للدراما في مسلسل «الحاج إكسلانس»، ويجسّد فيه سعد شخصية «الحناوي»، التي سبق وقدمها في فيلم «كركر» الذي عرض عام 2007. كما تعود الفنانة المصرية سهير رمزي في مسلسل «ليل - أم البنات».

• عدد غير قليل من صُنّاع الدراما اتجه إلى تقليل حلقاتها إلى 15 حلقة بدلاً من 30.

• يتسم رمضان 2023 بعودة ملحوظة للدراما التاريخية والدينية، وهي عودة رافقها الجدل.