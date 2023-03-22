«طيران الإمارات» جاهزة للشهر الفضيل.. على الأرض وفي الأجواء

أكملت «طيران الإمارات» كل الترتيبات لتقديم خدمات خاصة لركابها خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ أعدّت الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعلى بوابات الصعود، والمرطبات والوجبات الرمضانية التقليدية في الصالات، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الديني والمسلسلات الرمضانية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي.

واعتباراً من الغد، سيتوافر للركاب في جميع الدرجات على رحلات مختارة وجبات إفطار مُعدّة خصيصاً ومتوازنة غذائياً، تقدم في علب من تصميم عاملين في طيران الإمارات تمثل التراث الإماراتي الغني لنساجي السدو. ويحتل السدو مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي، إذ يُعد من أبرز الحرف التي تلعب دوراً أساسياً في حياة سكان البادية.

وتحتوي علب وجبات الإفطار على أطباق خفيفة ومقبلات، بالإضافة إلى التمر واللبن. كما تقدم طيران الإمارات للركاب عند بوابات الصعود إلى الطائرة في وقت الإفطار علباً أصغر تحتوي على الضروريات لإفطار الصائمين.

وتقدم طيران الإمارات علب الإفطار كمقدمة لخدمة الوجبات الساخنة المعتادة، ويجري تحديث قوائم الطعام على أساس أسبوعي لضمان تجربة طعام تعد الأفضل في فئتها خلال الشهر الكريم.

وتستخدم طيران الإمارات أثناء الرحلات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار بمنتهى الدقة على متن الطائرة، بناءً على أوقات الفجر وغروب الشمس في موقع الطائرة، باستخدام حسابات وفق خطوط الطول والعرض، وارتفاع الطائرة عن سطح الأرض، لضمان أعلى مستويات الدقة. ويعلن القبطان للركاب عن هذه المواعيد.

وتوفر طيران الإمارات للركاب الصائمين، المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء والعصير والموز والتمر. وتقدم في صالات مطار دبي الدولي الحلويات العربية التقليدية والتمر والقهوة خلال رمضان. بينما يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال مارس الجاري وأبريل المقبل، محتوى دينياً خاصاً، بما في ذلك «حديث الإمام الطيب»، و«نوافذ على الحياة»، و«قرآن مبين»، و«دين التسامح»، و«ميثاق الحياة». وكذلك باللغة الأردية. ويحتوي النظام أيضاً على تلاوات القرآن الكريم.

• تدريب خاص

تنظم «طيران الإمارات» تدريباً وإرشادات خاصة في رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية وفرق الخدمات الأرضية في دبي وعبر شبكتها للتأكد من إلمامهم بأساسيات الشهر الفضيل، والتعرف على طقوس الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.