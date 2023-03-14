شاهد.. إعلامي مصري يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. والسبب صورة (فيديو)

دخل الإعلامي المصري عمرو الليثي، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، حين رأى صورة والدته أمامه على الشاشة.

وفاجأ المخرج التلفزيوني نبيل عبدالنعيم، الإعلامي عمرو الليثي، بصورة لوالدته ليلى الديدي في برنامج "واحد من الناس" الذي تعرضه قناة "الحياة" في العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع.

وظهرت أثار المفاجأة على عمرو الليثي، الذي ظل صامتا لبعض الوقت، وراح يتأمل وينظر إلى صورة والدته المعروضة أمامه على الشاشة، وفجأة انهار بالبكاء مباشرة على الهواء ، قائلا لعبدالنعيم "دي مؤامرة منك ومن المخرج"، الأمر الذي نفاه الأخير البتة، حسب المرصد.

وتحدث "الليثي" عن والدته وكفاحها مع والده، وكم كانت صابرة وشاكرة حينما فقدت ابنها الصغير على يدها"، مشيرا إلى أنها الآن تعيش معه.