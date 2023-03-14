بريطانيا بصدد إعادة 5 آلاف قطعة أثرية للعراق

أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية، اليوم، أن بريطانيا ستعيد 5000 قطعة أثرية استعارتها قبل 100 عام، مشيرًا إلى أن جامعة ميونخ ستتبنى مشروعاً لترميم وصيانة وأرشفة الآثار العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رئيس الهيئة ليث مجيد حسين قوله إن "جولة مباحثات وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني في المانيا ولندن، كانت من أجل استرداد الآثار العراقية، وتوقيع الاتفاقيات ضمن مشاريع بعيدة المدى لصيانة وترميم الآثار وتوثيق النصوص المسمارية وتصويرها وأرشفتها بشكل صحيح".

وأشار حسين إلى أن " الآثار المستردة بلغت آلاف منذ عام 2003"، منوهاً إلى أن "آخر عملية كبيرة لاسترداد الآثار كانت قبل سنتين، حيث استرد العراق 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة سلمت ثلاث قطع أثرية من عاجيات النمرود في الفترة الآشورية، إلى السفارة العراقية الموجود هناك".

وأوضح أن "البيوت التراثية ملكية خاصة لا يمكن للهيئة التصرف بها حيث يوجد كم هائل من البيوت التراثية، لكن القانون لا يسمح باستملاكها".

وذكر أن "المفتشيات هي المسؤولة عن متابعة التجاوزات وحماية المواقع الأثرية"، مبيناً أن "هناك تجاوزات حدثت من قبل جهات رسمية".

وشدد على أن "حماية المواقع الأثرية هي مسؤولية الجميع ويجب على المواطنين حمايتها، فالعراق يضم نحو 15 ألف موقع أثري".