«وجهات دبي» شريكة معالم وفعاليات عاصمة الإبداع

تواصل حملة «وجهات دبي» إبراز معالم وفعاليات رئيسة في الإمارة، حيث ستركز المبادرة خلال الأسابيع المقبلة على المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، في ضوء ما تحفل به أجندة دبي في هذه الفترة من فعاليات وأنشطة على قدر كبير من التميز في هذا المجال.

وستواكب حملة وجهات دبي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، «موسم دبي الفني 2023» الذي انطلق في 1 فبراير ويستمر حتى 20 مارس 2023، برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، تحت شعار «تجوّل في عالم الفن والإبداع» بباقة متنوّعة من البرامج، متضمناً «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي انطلقت فعالياته أمس في حي الفهيدي التاريخي، كما ستواكب الحملة معرض «آرت دبي» في مدينة جميرا، إضافة إلى عروض «دبي أوبرا» وأمسيات «ليالي الفن» التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي، وغيرها العديد من الأنشطة الإبداعية، بمشاركة نخبة من المبدعين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم.

مكانة دبي

وثمنت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، علاقات الشراكة والتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وما أثمرته هذه الشراكة من إنجازات تبرز مكانة دبي وجهة عالمية للأنشطة الثقافية والإبداعية، مشيدة بدور الهيئة الريادي في إثراء المشهد الثقافي في دبي بفعاليات متميزة ضمن مواقع مهمة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقالت منى المري: «بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت حملة #وجهات_دبي، في إلقاء مزيد من الضوء على الوجهات والفعاليات الكبرى في دبي، بما فيها الأنشطة الاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها من الأحداث ذات الطابع العالمي التي جعلت العديد من وجهات دبي معالم رئيسة تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، تأكيداً على مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم».

ونوّهت بقيمة «#موسم_دبي_الفني» وما يتضمنه من فعاليات ثقافية وإبداعية تمنحه التفرد على مستوى المنطقة، كاحتفالية تجمع الفنانين والمبدعين والمهتمين بالفنون من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أثره في منح المواهب المحلية الفرصة للظهور والتعريف بإبداعاتها على صعيد عالمي، فضلاً عن اطلاع مجتمع دبي على تجارب فنية عالمية.

إبداعات عالمية

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي للإعلام، هالة بدري، أهمية الحملة في إلقاء الضوء على ما يحفل به #موسم_دبي_الفني من إبداعات فنية متنوعة يقدمها نخبة من المبدعين في دولة الإمارات ومن شتى أنحاء العالم، كما تتيح الفعاليات الفرصة لمحبي الفنون إمكانية الوصول إلى إبداعات عالمية تنتشر في جميع أنحاء دبي في هذا الوقت من السنة، مشيرة إلى أهمية البعد الاقتصادي للموسم الفني في دعم مسيرة تطور الفنون، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، تزامناً مع أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

أدلة إرشادية

وقالت مديرة إدارة براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي شيماء السويدي: «يشارك براند دبي في دعم موسم دبي الفني من خلال سبل عدة متنوعة لضمان أوسع نطاق من التعريف بمكونات هذا الموسم والجهات التي تحتضنها، بما في ذلك إصدار الأدلة الإرشادية التي توضح أهم الفعاليات ومواقعها المختلفة في دبي، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وتشجيع المؤثرين على زيارة تلك الوجهات والفعاليات والمشاركة في التعريف بقيمتها ومساهمتها الكبيرة في تعزيز المشهد الإبداعي في دبي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترويجية الأخرى التي يشارك بها براند دبي في إطار الحملة».

مهرجان سكة للفنون والتصميم

سيكون جمهور #موسم_دبي_الفني على موعد مع الدورة الـ11 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي تنظمه «دبي للثقافة» في «حي الفهيدي التاريخي» إحدى #وجهات_دبي تحت شعار «إبداع يتجدد على نفس السكة»، خلال الفترة من 24 فبراير حتى 5 مارس 2023، وهو احتفالية سنوية شاملة تُقام للاحتفاء بالمشهد الإبداعي والثقافي المتنامي في إمارة دبي من خلال دعم وعرض أعمال الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ومنحهم فرصة للتفاعل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

فعاليات متنوّعة

يتضمن برنامج الموسم الفني كذلك النسخة الـ16 من معرض «آرت دبي»، الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 5 مارس 2023، وضمن موسم دبي الفني تمثل «ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي»، أحد أهم الأحداث السنوية التي يستضيفها «جيت أفينيو» وتجذب سنوياً آلاف المتابعين.

وخلال الموسم سيتيح معرض «فنون العالم دبي» الذي سيُقام خلال الفترة من 9 حتى 12 مارس المقبل في «مركز دبي التجاري العالمي» لعشاق الفن وجامعي المقتنيات فرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل يقدمها 300 معرض وفنان دولي تحت سقف واحد، وتستضيف «منطقة القوز» و«السركال أفنيو» سلسلة من الفعاليات الثقافية الإبداعية، تضم العديد من المعارض الفنية والتجارب المتنوعة.

وتستعد «دبي أوبرا» خلال موسم دبي الفني لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والعالمية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى، فيما تزخر قائمة مركز الفنون الرقمية «انفينتي دي لوميير»، في «دبي مول» بالمعارض الفنية الرقمية التي يقدمها خلال موسم دبي الفني بأسلوب تكنولوجي مبتكر.