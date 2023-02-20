6 نصائح لطلّة رياضية أنيقة وواثقة

يمكن لملابسنا أن تؤثر فينا لا شعورياً من الناحية النفسية، فالملابس التي نرتديها تؤثر في حالتنا المزاجية وسلوكنا أيضاً، والموضة بشكل عام يمكن لها أن تكون مصدر تحفيز وتمكين في الحياة اليومية، وعندما يتعلق الأمر بالملابس الرياضية، فإنها تعزز ثقتنا بنفسنا وتزيد من حماسنا للتمرين.

وكما يقال: «المظهر اللائق ثُلثا النجاح» أو «Dress for success»، والتي يمكن أن تنطبق أيضاً على الملابس الرياضية.

ويقدم إيميل ظريف، من خلال تجربته الشخصية، أفضل نصائح لطلات رياضية:

1- الاهتمام بالموضة

عندما تظهر بأبهى طلّة، ستشعر بمزيد من الثقة، وعندما تشعر بمزيد من الثقة، فمن الطبيعي أن تؤدي بشكل أفضل، وتتشجع على أن تكون أكثر نشاطاً. ولهذا السبب، أنصح بالاهتمام بموضة الملابس الرياضية، واختيار ملابس تجعلك تشعر بالرضا عن نفسك، وتحفزك على الذهاب إلى النادي الرياضي، أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

2- دمج وتنسيق

الإتجاه الرائج الآن هو دمج وتنسيق الملابس الرياضية مع الملابس «الكاجوال»، أو حتى الرسمية، لخلق مظهر جريء وأنيق، لأن هذه التنسيقات تجعلك تشعر بالراحة وتبدو أنيقاً في الوقت نفسه، حيث صرنا نرى تزايداً في ارتداء الأحذية الرياضية (السنيكرز) مع البدلات للرجال ومع الفساتين للنساء.

3- نقوشات وألوان فاتحة

سنرى هذا العام صيحة الألوان الفاتحة في الملابس الرياضية، التي ستطغى على الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والرمادي التي أعتدنا عليها. كذلك ستبرز النقوشات والمطبوعات المميزة، التي تضخ القليل من الحياة في التمرين، وتساعدك على تحسين مزاجك.

4- «هودي» رياضي كبير

من خلال ارتداء «هودي» رياضي كبير الحجم فوق أي ملابس رياضية، فإنك تخلق طلة عصرية Trendy يمكن ارتداؤها في أي مكان.

5- البدلة الرياضية

اعتماد البدلة الرياضية الـTracksuit في الإطلالات اليومية مستمر بين الصيحات الشائعة في 2023، إذ إنها من أكثر التصاميم التي تُشعرنا بالراحة، وتعطينا مظهراً مريحاً ومنعشاً في آن واحد.

6- إكسسوارات رياضية ذكية

تعد اليوم أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، إكسسوارات أزياء عصرية ينسّقها الناس مع ملابسهم. صيحة هذا العام الألوان الفاتحة في الملابس الرياضية، التي ستطغى على الأسود والأبيض والرمادي.

دمج وتنسيق الملابس الرياضية مع الملابس «الكاجوال» أو حتى الرسمية لخلق مظهر جريء وأنيق.