رسالة خطأ تُعيد طائرة بعد ساعة من إقلاعها

اضطرت طائرة تابعة لشركة كوندور الألمانية، إلى العودة إلى مطار فرانكفورت بعد فترة من إقلاعها، بسبب رسالة خطأ عن معدل الضغط داخل الكابينة.

وأعلنت شركة كوندور أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى جزيرة العطلات الإسبانية فويرتيفنتورا، عادت مرة أخرى إلى فرانكفورت صباح أمس، بعد نحو ساعة من إقلاعها.

وأوضحت الشركة أن الطائرة كان على متنها 163 راكباً، وطاقم من 10 أفراد، مشيرة إلى أن الجميع غادروا الطائرة بشكل طبيعي تماماً، وهم جميعاً بحالة طيبة.

ونوّهت الشركة بأن الطائرة تخضع حالياً للفحص الفني، وقالت إنه سيتم نقل الركاب إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة.