«عرف الأسد».. نوع من «عيش الغراب» يقوّي الذاكرة

توصّل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن أحد أنواع فطر «عيش الغراب» الصالحة للأكل تحتوي على مركب كيميائي ينشط نمو الأعصاب ويقوّي الذاكرة.

وقال الباحث فريدريك مونير، من معهد أبحاث المخ التابع لجامعة كوينزلاند الأسترالية، إن المركب النشط الذي اكتشف في فطر «عيش الغراب» يحمل اسم Hericium erinaceus.

وأوضح مونير، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذا المركب الكيميائي يمكن استخلاصه من أحد أنواع «عيش الغراب» يعرف باسم «عرف الأسد»، مضيفاً أن هذا الفطر يستخدم في الطب الشعبي بالدول الآسيوية منذ عقود.

وأضاف مونير: «الاختبارات المعملية أثبتت أن فطر (عرف الأسد) له تأثير قوي على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة».

وتابع: «لقد وجدنا أن المادة المستخلصة من فطر (عرف الأسد) تساعد في نمو الخلايا العصبية واتصالها مع الخلايا المجاورة».

بينما أكد الباحث رامون مارتينيز مارمول، الذي شارك في إجراء الدراسة، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في علاج بعض الأمراض التي تؤدي إلى تدهور الوظائف الذهنية مثل الزهايمر.