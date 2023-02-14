معرض فنون العالم دبي يعود بـ 4000 عمل من 60 دولة

يطلق معرض فنون العالم دبي، الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، دورته التاسعة في التاسع من مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض هذا العام عودة معرض الفن الحضري دبي مع مجموعة من العروض الموسيقية الحية وعروض الأزياء والرقص بما ينسجم مع استراتيجية الفن في الأماكن العامة التي أطلقتها هيئة الفنون والثقافة في دبي (دبي للثقافة) بهدف تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومُتاح للجميع. ويضم المعرض منطقةً مخصصةً لفنون الشارع مثل العروض الفنية الحية والرقص الحر وعروض الأزياء الحضرية وغيرها الكثير.

وتتميز دورة هذا العام بمشاركة ما يزيد عن 300 جهة عارضة محلية وعالمية من أكثر من 60 دولة مختلفة، ويسلط المعرض الضوء على مدار أيامه الأربعة على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الأصلية لمجموعة من أبرز الفنانين الناشئين والمشهورين في القطاع. ويمكن لعشاق الفنون من جميع الأعمار مشاهدة أكثر من 4000 عمل فني، فضلاً عن المشاركة في مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية وغيرها من العروض التفاعلية الحية؛ إلى جانب عدد من الجلسات وورش العمل التي تجعل من دورة معرض فنون العالم دبي لهذا العام فعاليةً فنيةً استثنائيةً لا يمكن تفويتها.

كما يعتزم معرض فنون العالم دبي الذي يستمر حتى 12 مارس المقبل إطلاق برنامجٍ لتسهيل التواصل بين الفنانين وصالات العرض للمرة الأولى خلال دورة هذا العام، بهدف إتاحة مزيد من الفرص للفنانين المحليين لعرض أعمالهم على المستوى المحلي والدولي، لاسيما مع ارتفاع عدد عشاق جمع الأعمال الفنية في الإمارات باعتبارها أحد أكبر أسواق الفنون في العالم. ويهدف البرنامج إلى دعم المواهب الناشئة من خلال توفير منصة مخصصة تسلط الضوء على مهاراتهم وتتيح لهم فرصة لقاء مجموعة من أبرز المعنيين بالمشهد الفني في الإمارات.

وقالت مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي أسماء الشريف: «تسعدنا عودة هذه الفعالية الرائدة في دورتها التاسعة بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، كما نتطلع لاستعراض أحدث التوجهات الفنية وغيرها من الرؤى والخبرات المميزة في العالم أمام زوارنا. وتسرنا الشراكة مع سفارة كوريا الجنوبية لنحتفي معاً بالثقافة الغنية والتقاليد الأصيلة لهذه الدولة العريقة؛ ومتحمسون لافتتاح معرض الفن الحضري في دبي وإطلاق برنامج ربط الفنانين مع صالات العرض وتلبية الطلب المتزايد على أعمال NFT».

أسماء الشريف: «سعداء بعودة معرض فنون العالم دبي، ونتطلع لاستعراض أحدث التوجهات الفنية في العالم أمام زوارنا على مدار أربعة أيام».