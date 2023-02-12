رغم إصابتها.. "سيلا" كلبة ساعدت في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض

ساعدت كلبة تابعة لكتيبة الإنقاذ، في إنقاد 12 شخصًا كانوا تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، امس، إن "سيلا" كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.

ووفق منشور للوزارة على "تويتر"، فإن "سيلا" عثرت على 12 شخصًا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية، وساهمت في إخراجهم.

وتعرضت "سيلا" لجروح في أقدامها بسبب قِطَع الزجاج والمعادن المتناثرة، وخضعت للعلاج من قِبَل البيطريين المتطوعين، لتواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.