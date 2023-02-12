صوت قادم من الفضاء يذهل العلماء .. هل هو رسالة صوتية من حضارة غريبة بعيدة ؟

أثار جسم فضائي رصده فريق أسترالي قلق العلماء، إذ تبينوا أن الجسم الذي يدور على بعد 4000 سنة ضوئية، يرسل إشارات صوتية راديوية متكررة إلى الأرض كل 18 دقيقة، ولوهلة اعتقد بعضهم أنهم ربما التقطوا رسالة صوتية من حضارة غريبة بعيدة.

وأظهرت الملاحظات أن الجسم يطلق دفعة عملاقة من الطاقة 3 مرات في الساعة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثار اكتشافه للمرة الأولى دهشة عالمة الفيزياء الفلكية ناتاشا هيرلي، التي قالت: "ظننا في البداية أنه دليل لوجود حياة أخرى خارج الأرض".

وأردفت: "كان هذا غير متوقع على الإطلاق، لقد كان مخيفا بالنسبة لعالم فلك لأنه لا يوجد حتى اليوم شيئا معروفا في السماء يفعل ذلك".

ويرجح العلماء أنه قد يكون نجما نيوترونيا مع مجال مغناطيسي فائق القوة، وهذا ما يُعرف باسم "النجم المغناطيسي".

وحسب المختصين فإن النجم المغناطيسي يدور بسرعة فائقة حول محوره لدرجة أنه ينهي دورة بين 1 و10 ثوان.

لكن هذه النجوم لا تزال تطرح الكثير من التساؤلات لدى علماء الفلك الذين يعتبرونها غامضة إلى درجة كبيرة، كما أنهم لا يعرفون عنها أو عن خصائصها، وكيف تتشكل إلا القليل جدا.