شاب مصري يسقط على الأرض متوفياً في حفل خطوبته

شهدت إحدى قاعات الأعراس في العاصمة المصرية القاهرة، واقعة حزينة، حيث سقط عريس شاب أمام المدعوين خلال حفل خطوبته، وتبين بعد أن اندفع الحضور لتفقده أنه توفي فوراً.

وفوجئ المدعوون الى حفل خطوبة أحد الشباب، ويدعى مؤمن أحمد الهلاوي، بسقوطه متأثراً بإصابته بغيبوبة أودت بحياته، وسط ذهول وصدمة أفراد أسرته وأصدقائه.

وكتب مصور العرس، ويدعى مجدي المنصوب، على حسابه على "فيسبوك" رسالة مؤثرة ودّع بها الشاب المتوفى، قائلاً: "من الصدمة مش قادر أصدق، إن الصورة دي النهاردة من خطوبة مؤمن؛ صورته السيشن انهاردة وروحت وتعبت وكان عازمني عالخطوبة ومقدرتش وتُوفِي جوة القاعة وسط أهله والمعازيم مش عارف إزاي". حسب "العربية.نت".

وعبّر أصدقاء الشاب أيضاً عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجئ، وقال أحدهمإن الراحل ترك حزناً كبيراً في نفوس أصدقائه وأسرته، فيما تعالت دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة.