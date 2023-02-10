إجازة للسجناء بشرط واحد

يدرس قانون أمريكي جديد إمكانية منح السجناء الأذن بالحصول على بعض الإجازة من عقوبة السجن إذا تبرعوا بأعضاء معينة أو نخاع العظام من أجسامهم.

وتدرس ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة القانون الجديد المحتمل في المستقبل القريب، والذي سيعني أنه سيتم إنشاء برنامج للتبرع بالأعضاء، يقدم ما يصل إلى إعفاء عام كامل من أحكام السجناء.

وسيضم البرنامج الجديد خمسة أشخاص يشرفون عليه ويتتبعون كمية نخاع العظام التي يجب تقديمها لتقصير مدة العقوبة. وجاء في البيان أنه في حالة اجتياز البرنامج ، فإنه "سيسمح للأفراد المسجونين المؤهلين بالحصول على تخفيض لا يقل عن 60 يومًا ولا يزيد عن 365 يومًا في مدة العقوبة التي ارتكبوها".

سيقرر الأشخاص الخمسة الذين يشكلون اللجنة المحتملة أي الأفراد داخل السجن سيكونون مهتمين ومؤهلين للبرنامج.

وسيقررون أيضًا "مقدار نخاع العظم والأعضاء المتبرع بها لكسب عقوبة الفرد المراد تخفيفها". ونص البيان الذي نشرته صحيفة "الغارديان" على أنه إذا نجح البرنامج، فإنه "سيسمح للأفراد المسجونين المؤهلين بالحصول على ما لا يقل عن 60 يوما ولكن دون تخفيض مدة العقوبة التي ارتكبوها بأكثر من 365 يومًا".

وتشير الأرقام الحالية إلى أن إجمالي 105 ألف شخص ينتظرون عملية زرع أعضاء في الولايات المتحدة ، بينما يوجد 59 ألف منهم في قائمة انتظار نشطة.