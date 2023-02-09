مضطرب عقلياً يحاول سرقة جثة مؤسس الاتحاد السوفييتي «لينين»

حاول رجل مخمور في موسكو سرقة الجثة المحنطة لمؤسس الاتحاد السوفيتي ، فلاديمير إيليتش لينين، وتسلق الرجل الحواجز أمام الضريح في الساحة الحمراء وحاول دخول المبنى الذي يخضع لحراسة مشددة خارج أسوار الكرملين، وتم القبض عليه عند المدخل.

وقام المسعفون بتشخيص الرجل بأنه مصاب باضطراب عقلي بسبب إدمان الكحول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس.

واعتبر ضريح المُنظّر الشيوعي ، الذي توفي عام 1924 ، مشهدا مهما في الحقبة السوفيتية، حيث زار ملايين الأشخاص النصب التذكاري.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، كانت هناك محاولات لنقل لينين إلى قبر عادي، لكنها لم تنجح.