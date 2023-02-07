مسابقة الفجيرة للخط العربي تطلق نسختها الثالثة

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي التي تنظمها للعام الثالث، للفئات العمرية كافة من داخل الدولة وخارجها. وحددت الأكاديمية للمشاركين في مسابقة الخط العربي ثلاثة فروع منها الفرع التقليدي الذي تضمن خطوط الثلث الجلي، وجلي الديواني، والنسخ والنستعليق، والفرع الثاني للزخرفة، والثالث فرع الحروفيات.

وأكد مدير عام الأكاديمية علي عبيد الحفيتي أهمية المسابقة في نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي من أجل الحفاظ عليه، وتقدير قيمته كحرفة أصيلة تعكس قيم الإسلام، وترسخ أهمية اللغة العربية، كأهم اللغات العالمية الحية، مشيراً إلى أن المسابقة أضافت قسماً خاصاً بالمواطنين الإماراتيين من خلال مسابقة خطاط الإمارات في فرعي الديواني وجلي الديواني.