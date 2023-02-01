مديرة كافتيريا مدرسة تختلس 1.5 مليون دولار من أجنحة الدجاج

اتهم مدعون عامون في مقاطعة كوك مديرة خدمات الطعام في منطقة مدارس الضواحي الجنوبية بالانخراط في مخطط اختلاس ضخم يُزعم أنها سرقت فيه أكثر من 11000 طلب شراء لأجنحة الدجاج بقيمة 1.5 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على مدى 19 شهرًا.

وعملت فيرا ليدل مديرة لخدمات الطعام في مدرسة هارفي حيث اتهمت بارتكاب جناية مستمرة من الجرائم المالية والسرقات التي وصلت إلى مليون ونصف دولار، وفقا لما ذكرته "ان بي سي شيكاغو".

وقال ممثلو الادعاء أن ليدل قدمت مئات الطلبات غير المصرح بها للمواد الغذائية ،وخاصة أجنحة الدجاج، عن طريق المورد الرئيسي للطعام في المنطقة من يوليو 2020 إلى فبراير 2022.

ولاحقا أجرى مدير الأعمال في المنطقة التعليمية المعنية تدقيقًا للأقسام ومصاريفها، واكتشف أن قسم خدمات الطعام في تلك المدرسة قد تجاوز ميزانيته السنوية بمقدار 300 ألف دولار، وأن العام الدراسي كان مضى نصفه فقط في تلك المرحلة.

وذكرت الوثائق أن مدير الأعمال وجد لاحقًا فواتير موقعة من ليدل لـ "كميات هائلة"من أجنحة الدجاج ، وهي مادة لا يتم تقديمها عادةً للطلاب لأنها تحتوي على عظام.

وكجزء من التحقيق، أجريت مقابلات مع موظفي جوردون لخدمات الطعام الذين قالوا إنهم كانوا على معرفة بالمرأة بسبب الكميات الهائلة من أجنحة الدجاج التي تشتريها ، وفقًا للمدعين العامين.

وأظهر مقطع فيديو للمراقبة ليدل وهي تصل إلى منشأة جوردون لخدمات الطعام لاستلام الطلبيات، والتوقيع إلكترونيا بالاستلام. وبعدها كانت المرأة تغادر بشاحنة مع الطلبيات التي لا تصل المدرسة أبدا.