الشرطة الأمريكية تنقذ رجلا سرق إحدى سياراتها قبل أن يسحقه قطار بثوان (فيديو)

أنقذت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية رجلا سرق سيارة من إحدى دورياتها، قبل ثوان من اصطدام قطار بها.

وكان الرجل قد سرق سيارة الشرطة، مما أدى إلى إطلاق عملية مطاردة لتوقيفه. إلا أنه فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت على سكة القطار، فتدخل عناصر الشرطة وتمكنوا من انتشال الرجل من السيارة وإنقاذه قبل ثوان من وصول القطار.

وقالت إدارة شرطة أتلانتا إن السائق وجهت إليه تهمة السرقة، والفرار والمراوغة، والقيادة المتهورة، وعرقلة وإلحاق الضرر بممتلكات المدينة.