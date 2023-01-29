إصابة شقيقة الرئيس جمال عبد الناصر في حادث سير

نُقلت شقيقة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر إلى مستشفى في القاهرة أمس، بعد تعرُّضها لحادث مروري.

وأصيبت عايدة عبد الناصر وابنتها دينا عبد الحميد شاهين خلال الحادث الذي وقع، مساء أمس، بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة، حسب موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وتلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام جامعة النيل ووجود مصابتين.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة بالرصيف أمام الجامعة، ما أسفر عن إصابة شقيقة جمال عبد الناصر البالغة من العمر 71 سنة، وابنتها البالغة 48 سنة.