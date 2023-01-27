أرملة تثير لغز العثور على زوجها حياً رغم وفاته قبل 9 سنوات

قالت أرملة بريطانية إنها شاهدت زوجها، الذي توفي قبل 9 سنوات، في مقطع فيديو ترويجي لمطعم هندي.

وتلقت صفحة المطعم في ويست ساسكس بإنجلترا على "فيسبوك" سيلاً من التعليقات بعد أن أثارت لوسي واطسون لغزاً محيراً بأنها شاهدت زوجها الراحل هاري دوهرتي وابنه في الفيديو، رغم أنه توفي قبل تسع سنوات.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، أوضحت واطسون أن زوجها، الذي توفي سنة 2014، وابنه يظهران في إعلان لمطعم، إلا أن المطعم رد على الأرملة، فكتب: "مرحباً لوسي، آسف لسماع هذا. تم تسجيل هذه اللقطات الأسبوع الماضي وليس قبل 9 سنوات".

تم نشر الفيديو على "فيسبوك" في 16 يناير وحصل على مئات التعليقات من الأشخاص الذين أردوا الحصول على تحديثات حول لغز ظهور الزوج المتوفي.

يوم الثلاثاء، نشر بدر الإسلام، مدير المطعم، تحديثًا على حساب المطعم على "فيسبوك" "لتوضيح بعض سوء الفهم"، حيث كتب يقول: "أنا المسؤول عن حسابات المطعم على مواقع التواصل الاجتماعي وسجلت مقطع فيديو ترويجيًا لتصوير طاولاتنا الخشبية الجديدة والتجديدات الداخلية. تم الانتهاء من التجديد في أوائل يناير 2023 ويبرز الفيديو الترويجي هذه التغييرات. تم تسجيل جميع مقاطع الفيديو المستخدمة في الفيديو في التاسع من يناير 2023".

وتابع إسلام: "قبل يناير 2023، كانت جميع طاولاتنا مغطاة بأقمشة بيضاء وحمراء، والآن هذه اللقطات حديثة ويظهر فيها تغير أقمشة الطاولات. ونأمل أن يزيل هذا أي لبس".

عدد من الأشخاص الذين علقوا على الفيديو ردوا على واطسون، وقدموا فرضية تفيد أن كلامها قد يكون صحيحاً وأن زوجها ادعى الوفاة للاحتيال للحصول على تعويض التأمين على الحياة الذي بدأه في عام 2002.

فيما علق آخر بسؤال واطسون عن وجود جثة لزوجها الراحل من عدمه.

لكن واتسون ترفض كل "نظريات المؤامرة السخيفة" وقالت إن زوجها، الصحافي الحائز على جوائز والشخصية المحلية الشعبية، "يمكن التعرف عليه على الفور".

وأضافت "لم يكن لدي شك في أنه زوجي. لقد اضطررت إلى إعادة تشغيل الفيديو حوالي 30 مرة، وفي كل مرة كنت أكثر ثقة من أنه زوجي. كما أنني تعرفت عليه من قميصه".

وأوضحت أن زوجها كان مريضًا بشكل خطير وتلقى العلاج في المستشفى خلال الأشهر القليلة التي سبقت وفاته، حيث كانوا في طريقهم لإجراء عملية زرع كبد له، لكنه لم يفعل ذلك.

ولد هاري دوهرتي في أيرلندا الشمالية وفاز بالعديد من الجوائز عن تغطيته للنزاع في أيرلندا الشمالية، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا ليكون صحفيًا موسيقيًا ويعمل في مجلة ميلودي ميكر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وأسس مجلته الخاصة لموسيقى الروك وكتب كتابًا عن الملكة.