طبيبة أعصاب مزيفة تودي بحياة طفل في الجزائر

تسببت امرأة جزائرية بوفاة طفل عمره 6 سنوات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن ادعت أنها طبيبة متخصصة في علاج أمراض المخ والأعصاب، لكنها غير حائزة على أي شهادة تخولها ممارسة المهنة، وفق ما أفادت السلطات الجزائرية.

وذكرت الشرطة الجزائرية أنها "وضعت حدا لنشاط طبيبة مزيفة أنشأت عيادة وهمية مختصة في علاج أمراض المخ والأعصاب، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة طفل في ظروف غامضة".

وتبيّن من خلال التحقيق أن الطفل خضع قبل وفاته لحصة علاج يوم 20 يناير، لدى المشتبه فيها بمنزلها، التي جعلته عيادة لممارسة نشاطها غير القانوني بعد ادعائها أنها طبيبة مختصة في علاج أمراض المخ والأعصاب، وفق بيان شرطة عين الدفلى.

وجاء في البيان أن المتهمة روجت لنشاطها عبر حساب خاص على فايسبوك باسم عيادتها تعرض فيه اختصاصها وطريقة علاجها وتتواصل من خلاله مع الزبائن وتحدد المواعيد.

وأكد الشرطة أن الامرأة لا تحوز على أي مؤهل علمي أو شهادة تخولها ممارسة مهنة الطب.