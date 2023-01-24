منصة «فاوندري» تستضيف 4 معارض جديدة في وسط المدينة

تستضيف منصة «فاوندري»، الوجهة الإبداعية متعددة الاستخدامات للفنون والثقافة والعمل في وسط مدينة دبي، أربعة معارض تعكس أبرز أعمال الفن التقليدي والرقمي والمعاصر من مختلف أنحاء العالم.

وتستمر سلسلة المعارض الجديدة خلال الفترة من 25 الجاري حتى 23 فبراير المقبل، وتضم معرضاً عالمياً جماعياً من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، ومطبوعات الفنون الجميلة المستوحاة من مجموعة ثيبولت كادرو الحصرية، بالإضافة إلى الرسومات المعبرة عن المفاهيم المبتكرة من DON، والصور الفوتوغرافية من أنطونيو سابا.

ويستعرض المصوّر الإيطالي أنطونيو سابا رؤيته للزمن والجمال من خلال صوره السريالية في صالة غاليري 8، عالماً حالماً تتجلى فيه الرغبة لوجود واضح وإيجاد المعنى الشاعري للحياة، إذ تقدم الصور الفوتوغرافية نموذجاً يمزج الواقع بالخيال بأسلوب مبتكر.

وتستضيف صالة غاليري 3 معرضاً بعنوان «أحلام داخلية، أحلام كبيرة». ويقام بشكل رقمي بالكامل من قبل NftyDreams DAO التي تضم أكثر من 3000 فنان يمثلون طيفاً واسعاً من الأساليب والوسائط من أنحاء العالم.

أما صالة غاليري 4، فتقدّم مجموعة خاصة من الأعمال الفنية الراقية من ثيبولت كادرو، إذ تستعرض الجانب الفني في الطباعة الذي تظهر فيه ابتكارات تقنية متفرّدة تجعل هذه الأعمال الفنية متاحة لجمهور أوسع. وتتضمن مجموعة كادرو تشكيلة من أكثر من 100 عمل لفنانين مرموقين وناشئين.

وتجمع صالة غاليري 5 بين الواقع والخيال في عالم متجدد، إذ تُجسد الأعمال المعروضة إبداعات فنان الرسم والتصميم «دون» الذي يقدم مجموعته Enhanced لعرض تشكيلة من أعماله الزاهية بالألوان والمفعمة بمشاعر الترابط. ولأول مرة يقدم «دون» شخصية الأرنب التي اشتهر بها كمنحوتة تمثل درة التاج في المعرض.

• سلسلة المعارض الجديدة تنظم خلال الفترة من 25 الجاري حتى 23 فبراير المقبل.