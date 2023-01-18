اعتقال لص امريكي " متخصص".. 70 توقيف بنفس التهمة

اعتقلت شرطة ولاية أوهايو الامريكية رجلا " 62 عاما" بعد قيامه بسرقة اللحوم من احد المتجر الشهيرة، وكشفت مصادر في الشرطة أن هذا التوقيف رقم 70 وبنفس التهمة المتمثلة بسرقة اللحوم من متاجر البيع.

وقالت إدارة الشرطة وفقا لموقع «WTAM»، إنها تلقت بلاغًا عن رجل دفع عربة تسوق مليئة بقطع مختلفة من اللحوم المعبأة، بالإضافة إلى حقيبة سفر، من مخزن «وول مارت» دون دفع ثمنها، وشوهد في موقف للسيارات بالقرب من حاوية القمامة في محطة جنوب المدينة وهو يعبئ اللحم داخل الحقيبة.

وما لم يستطع الرجل وضعه في الحقيبة كان يقوم بإلقائه في سلة المهملات، وفقًا للشرطة. ثم ترك المشتبه به عربة التسوق في ساحة انتظار السيارات بعد أن أغلقت ميزة الأمان الخاصة بها العجلة الأمامية، ما منعه من الاستمرار في دفع العربة بعيدًا عن ممتلكات «وول مارت».

وتقول الشرطة إنها أوقفت الرجل في محطة الحافلات عبر الشارع من وول مارت. وعرفته على أنه رجل يبلغ من العمر 62 عاما من غارفيلد هايتس، لكن دون الكشف عن اسمه. وقالت الدائرة إن «المشتبه به قال إنه عادة يبيع اللحوم التي يسرقها للمطاعم التي تدفع له نصف القيمة الاسمية المبينة على بطاقات الأسعار» وتم القبض على الرجل الستيني واحتجازه بتهمة السرقة، وكشفت الشرطة أن هذه هي المرة السبعين التي يتم فيها اعتقاله بها.